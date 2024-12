Weinig beweging op Wall Street in aanloop naar rentebesluit

NEW YORK (ANP) - Beleggers hebben het vrijdag rustig aan gedaan op de aandelenbeurzen in New York in afwachting van het rentebesluit van de Federal Reserve, dat volgende week op het programma staat. Op de financiële markten wordt gehoopt dat de Amerikaanse centrale bank de leenkosten dan verder gaat verlagen om de economie te ondersteunen.

Donderdag zorgde een sterker dan verwachte stijging van de Amerikaanse producentenprijzen nog voor koersdruk. De prijzen die fabrikanten voor hun producten vragen kunnen namelijk de inflatie aanjagen, omdat ze worden doorberekend aan afnemers. Een hoge inflatie maakt het voor de Fed moeilijker om de rente ook in het nieuwe jaar verder terug te schroeven.

De Dow-Jonesindex sloot 0,2 procent lager op 43.828,06 punten. De index van de dertig grootste Amerikaanse bedrijven ging vrijdag voor de zevende dag op rij omlaag. De brede S&P 500-index bleef nagenoeg onveranderd op 6051,09 punten en Nasdaq won 0,1 procent tot 19.926,73 punten. De techgraadmeter kwam woensdag nog voor het eerst tot boven de 20.000 punten.