Winsten Wall Street na Brits-Amerikaanse handelsdeal

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag met winst gesloten. Beleggers op Wall Street reageerden positief op de handelsdeal tussen de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. Ook zei president Donald Trump dat hij de hoge heffingen op Chinese goederen kan verlagen als de handelsgesprekken tussen China en de VS in Zwitserland komend weekend goed verlopen en dat beleggers nu aandelen moeten kopen.

Trump maakte met de Britse premier Keir Starmer afspraken over een grotere toegang voor Amerikaanse landbouwproducten, ethanol en machines in het Verenigd Koninkrijk. Daarnaast zouden de Britten voor 10 miljard dollar aan Boeing-vliegtuigen gaan kopen. De VS zullen dan de heffingen op Brits staal en aluminium schrappen en tarieven voor Britse auto's fors verlagen.

De Dow-Jonesindex eindigde 0,6 procent hoger op 41.368,45 punten. De brede S&P 500 steeg 0,6 procent tot 5663,94 punten en technologiebeurs Nasdaq klom 1,1 procent tot 17.928,14 punten. De graadmeters zakten wel wat in aan het einde van de handelsdag.