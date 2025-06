Exotische termiet vreet zich een weg door Nijmeegs vastgoed: ‘Tot ingestorte gebouwen aan toe’

In de Nijmeegse wijk Zwanenveld marcheren klein monstertjes die grote schade aan kunnen richten. De Chinese grondtermiet is voor het eerst in Nederland aangetroffen en knaagt zich zonder pardon door houten kozijnen en balken. Een nieuwe plaag dreigt, waarschuwen experts en politici.

De bewoners van een huis in Zwanenveld kwamen er recent achter dat er iets mis was met hun kozijnen. Eén duwtje op het hout, en het hele kozijn brokkelde af. De boosdoener bleek een kolonie Chinese grondtermieten.

Partij voor de Dieren tegen termieten

“In het buitenland hebben ze al veel schade veroorzaakt”, zegt Aron Kuiper van het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD). “Hier kan het ook een groot probleem worden.” Volgens Kuiper eten de beestjes hout van binnenuit op, waardoor de schade pas zichtbaar wordt als het al te laat is.

Gemeenteraadslid Eline Lauret (Partij voor de Dieren) uit Nijmegen slaat alarm. “Ik schrok enorm toen ik ervan hoorde. Dit beestje kan veel ellende opleveren. Tot ingestorte gebouwen aan toe. In Amerika leidt het jaarlijks tot een kostenpost van miljarden.”

Topje van de ijsberg

De Chinese grondtermiet maakt deel uit van een groter probleem. Wereldwijd zijn er ruim 2300 soorten termieten bekend. Ze horen hier van nature niet thuis, maar zijn in Nederland beland via hout, planten of bomen uit het buitenland. In 2022 werd in Zuid-Holland al een kolonie ontdekt. Sindsdien is het aantal besmette locaties in Nederland opgelopen tot tien, aldus Kuiper: “Omdat het vaak jaren duurt voordat een kolonie wordt ontdekt, is dit denk ik pas het topje van de ijsberg.”

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) waarschuwde twee jaar geleden al voor dit scenario. In een signaaladvies schreef de organisatie dat de kans op vestiging groot is en dat dit ‘tot grote maatschappelijke kosten’ kan leiden.

Grote maatschappelijke kosten

In Zwanenveld zijn tot nu toe drie huizen getroffen. De gemeente Nijmegen betaalt de bestrijding, die volgende week van start gaat. Een gespecialiseerd bedrijf gaat de kolonie verwijderen, tegen een geraamde kostprijs van 37.000 euro. Bewoners hoeven hun huis tijdens de operatie niet te verlaten. Hoewel de directe schade in Nijmegen lijkt mee te vallen, houden experts hun hart vast.