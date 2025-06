Chinese onderzoekers hebben een materiaal uit bioplastic ontwikkeld dat gebouwen passief kan koelen zonder elektriciteit.

Een team van Zhengzhou University ontwikkelde een speciale bioplastic film die 98,7 procent van het zonlicht weerkaatst en tegelijkertijd warmte uitstraalt naar de ruimte. Het materiaal is gemaakt van poly(lactide). Dat is een biologisch afbreekbare kunststof die veel duurzamer is dan op petroleum gebaseerde alternatieven.

Spectaculaire testresultaten

Tests in China toonden indrukwekkende resultaten: de film koelde overdag gemiddeld 4,9 graden Celsius af ten opzichte van de omgevingstemperatuur, met pieken tot 9,2 graden. 's Nachts presteerde het materiaal nog beter met een gemiddelde afkoeling van 5,1 graden.

Computersimulaties voor tien wereldsteden laten zien dat het materiaal het jaarlijkse koelenergieverbruik van gebouwen aanzienlijk kan verlagen. In het beste geval zou de besparing zelfs meer dan 20 procent bedragen.

Bestand tegen extreme omstandigheden

Een groot voordeel van het materiaal is de vermeende duurzaamheid. De film bleef stabiel presteren na blootstelling aan extreem zuur (pH 1 gedurende 120 uur) en intense UV-straling (equivalent aan 8 maanden natuurlijke blootstelling). Na deze stress-testen koelde het materiaal nog steeds bijna even efficiënt af. Het materiaal is bovendien volledig biologisch afbreekbaar. Of het op grote schaal aan een betaalbare prijs kan geproduceerd worden, is echter nog koffiedik kijken.