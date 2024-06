WOII-bom bij Tesla-fabriek in Duitsland tot ontploffing gebracht

BERLIJN (ANP/DPA) - Een bom uit de Tweede Wereldoorlog die gevonden werd in de buurt van een Tesla-fabriek bij Berlijn, is zaterdag gecontroleerd tot ontploffing gebracht. Dat zegt Nico Bauermeister, het hoofd van de plaatselijke dienst voor de openbare orde.

De barrière rondom het terrein is opgeheven en bewoners en werknemers van bedrijven in het gebied kunnen terugkeren. Ook delen van de Tesla-fabriek moesten eerder worden geëvacueerd. Een woordvoerster van de fabrikant van elektrische auto's zei dat daar in het weekend in elk geval geen productie plaatsvond.

De bom woog 250 kilogram. Het was onveilig om het explosief te verwijderen en daarom werd besloten de bom ter plekke tot ontploffing te brengen.

Het incident had geen gevolgen voor een protestkamp tegen Tesla in hetzelfde bos als waar de bom werd gevonden. Demonstranten hebben daar een kamp opgetuigd met boomhutten en tenten in een poging om uitbreiding van de fabriek te blokkeren.