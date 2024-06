70.000 demonstranten bij herverkiezing covoorzitters AfD

ESSEN (ANP/DPA) - De radicaal-rechtse Duitse partij AfD zal ook de komende tijd worden geleid door Alice Weidel en Tino Chrupalla. Het duo had op voorhand aangegeven samen te willen verdergaan en werd met een duidelijke meerderheid herverkozen op een tweedaags congres in Essen.

Weidel zei aan de zeshonderd AfD-vertegenwoordigers op het congres dat "er een einde dreigt te komen aan Duitsland als het niet stopt met woke hippiegekte". Ook zei ze dat er geen plaats is voor Oekraïne in Europa en de Europese Unie. Chrupalla zei dat hij hoopt dat de AfD op de eerste plaats kan eindigen bij deelstaatverkiezingen later dit jaar in Saksen, Thüringen en Brandenburg.

Buiten bij de Grugahalle, de arena in Essen waar de bijeenkomst plaatsvindt, hebben zich volgens de organisatoren 70.000 demonstranten verzameld om hun ongenoegen te uiten tegen de radicaal-rechtse partij. De politie had rekening gehouden met aantallen tot 100.000 demonstranten.

Verkeer

In de ochtend probeerde een kleinere groep activisten door een politiebarrière te breken. De politie maakte gebruik van knuppels en pepperspray om hen tegen te houden. Een aantal agenten raakte daarbij gewond. Een politiewoordvoerder zei aan de krant Rheinische Post dat het gaat om lichte verwondingen bij minder dan tien agenten. Er werden ook activisten gearresteerd, maar het is onduidelijk om hoeveel personen het gaat.

Demonstranten bezetten zaterdagochtend ook toegangswegen naar de arena, waardoor sommige deelnemers vast kwamen te zitten in het verkeer en de conferentie later van start ging.