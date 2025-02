Wolters Kluwer hard omlaag op beurs na aankondiging exit topvrouw

AMSTERDAM (ANP) - Informatieleverancier Wolters Kluwer heeft woensdag bijna 11 procent van zijn beurswaarde verloren na de bekendmaking dat topvrouw Nancy McKinstry haar functie over een jaar neerlegt. Ze leidde het bedrijf sinds 2003 en genoot veel aanzien in de zakenwereld.

Analisten van Bloomberg Intelligence opperen dat een wisseling aan de top van het doorgaans stabiele bedrijf als risico wordt gezien. Kenners van ING noemen het positief dat Stacey Caywood is aangewezen als McKinstry's opvolgster. Zij staat nu aan het hoofd van de divisie die gespecialiseerde kennis en software voor de medische sector levert en werkt al 33 jaar bij het bedrijf.

Wolters Kluwer was veruit de grootste daler in de AEX. De hoofdgraadmeter zelf won juist 0,3 procent tot 932,09 punten. Uitzendconcern Randstad stond bovenaan met een plus van 5,5 procent, nadat branchegenoot Adecco een beter dan verwachte kwartaalwinst en optimistische prognose voor het huidige kwartaal had gerapporteerd.

De MidKap won 1,1 procent tot 886,59 punten. De beurzen in Londen, Frankfurt en Parijs wonnen tot 1,7 procent.