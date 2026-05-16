YouTube, Snap en TikTok schikken zaak over verslaving socialmedia

Economie
door anp
zaterdag, 16 mei 2026 om 11:25
OAKLAND (ANP/BLOOMBERG) - YouTube, Snap en TikTok hebben in de Verenigde Staten een zaak geschikt rond beschuldigingen over de verslavende werking van de socialmedia en hogere zorgkosten bij scholen als gevolg daarvan. Als de zaak voor de rechter was gekomen, riskeerden de bedrijven op te draaien voor allerlei kosten die scholen maken.
Voor hoeveel geld er is geschikt, is niet bekendgemaakt. De schikkingen, met een school in Kentucky, zijn opvallend omdat dit de eerste zaak in zijn soort betreft die door een rechter zou worden behandeld.
In de VS lopen duizenden zaken met claims over de verslavende werking van socialmedia en de gevolgen daarvan. De bedrijven zelf hebben de beschuldigingen ontkend en zeggen dat ze juist veel stappen ondernemen om de jeugd veilig te houden op hun platforms.
In maart oordeelde een jury in Los Angeles wel al dat Facebook-moederbedrijf Meta en Google nalatig zijn geweest bij het ontwerpen van hun platforms. Een 20-jarige vrouw die zei dat ze als kind verslaafd raakte aan socialmedia kreeg toen een schadevergoeding toegewezen van 6 miljoen dollar.
