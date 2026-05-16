Rusland geeft ruim 500 lichamen aan Oekraïne terug

KYIV (ANP/AFP) - Rusland heeft recentelijk ruim vijfhonderd lichamen aan Oekraïne teruggegeven, meldt Kyiv zaterdag. Vermoedelijk gaat het om Oekraïense soldaten die zijn gesneuveld in de oorlog tegen Rusland.

"Na repatriëringspogingen zijn de lichamen van 528 overleden personen teruggebracht naar Oekraïne. Volgens de Russische zijde zouden het Oekraïense militairen kunnen zijn," aldus het Oekraïense Centrum voor Krijgsgevangenen op sociale media. Onderzoekers en deskundigen "zullen er alles aan doen om de gerepatrieerde overledenen te identificeren", voegde het centrum toe. Wanneer de lichamen precies zijn overgebracht, werd niet vermeld.

Vrijdag wisselden Rusland en Oekraïne ruim tweehonderd krijgsgevangenen uit. Het uitwisselen van gevangenen en lichamen is een van de weinige gebieden waarop de landen samenwerken tijdens de oorlog.