Zicht op renteverlaging stuwt koersen op Wall Street

NEW YORK (ANP) - De Amerikaanse aandelenmarkten zijn woensdag met stevige winsten geëindigd, na het rentebesluit van de Federal Reserve. Zoals verwacht bleef de rente opnieuw onveranderd, maar de centrale bank gaf wel aan dat er in de afgelopen maanden "enige verdere vooruitgang" is geboekt in de strijd tegen inflatie. Dit voedde het optimisme bij beleggers dat de Fed in september, bij de volgende rentevergadering, begint met het verlagen van de leenkosten.

De Dow-Jonesindex sloot met een winst van 0,2 procent op 40.842,79 punten en de breder samengestelde S&P 500-index won 1,6 procent op 5522,30 punten. Techbeurs Nasdaq eindigde 2,6 procent hoger op 17.599,40 punten.

"Een renteverlaging in september lijkt zeker, tenzij er iets onverwachts gebeurt. Het gevoel nu is dat de Fed de markt het komende jaar ondersteunt, met een dalende rentetendens. Dat is een zegen voor aandelen", zei een beurshandelaar in New York.

Vooral rentegevoelige technologieaandelen zoals Nvidia (plus 12,9 procent), Apple (plus 1,5 procent) en Marvell Technology (plus 6,7 procent) waren gewild. Intel, een belangrijke Amerikaanse klant van de chipmachines van ASML, klom 2 procent. De chipmaker, die donderdag met cijfers komt, is volgens persbureau Bloomberg van plan duizenden banen te schrappen om kosten te besparen.