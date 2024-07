B&B Vol liefde: Els pakt er een vieze zakdoek bij en Joop loopt véél te hard van stapel

De een verzucht dat zijn nieuwe leven is begonnen, de ander gebruikt ongegeneerd de vieze zakdoek van haar potentiële geliefde. De gasten in B&B Vol liefde voelen zich in ieder geval direct op hun gemak.

Opvallendste nieuwkomer is ongetwijfeld Joop, die ervan overtuigd is dat hij het hart van Anja gaat veroveren. Of denkt hij zelfs dat dat al gebeurd is? Andersom is dat zeker wel zo: "Je bent in het echt nog mooier en je bent sinds de video geen dag meer uit mijn gedachten geweest", klinkt het als hij nog in de hal staat met zijn koffers. En even later op zijn kamer laat hij er geen gras over groeien: "Een nieuwe start, een nieuw leven."

Zie die nog maar eens weg te krijgen, zie je Anja (70) denken, die het erop houdt dat Joop 'veel' is. Het valt te prijzen hoe kalm en vriendelijk ze blijft, zeker nadat Art de zoals hij zelf al zegt zeer impertinente vraag stelt 'of ze ook nog op zoek is naar het fysieke aspect van een relatie'.

Oude bekende

Dat vraagt hij niet aan de 35-jarige surfgod Mike. Die overigens zijn tweede fotomodel op bezoek kreeg. Charlotte blijkt een oude bekende in tv-land. Ze deed in 2017 mee aan het RTL 5-programma Topchef Academy, waarin ze tweede werd. Ook kookte ze in een programma op Fox Sport.

De 57-jarige Iris durft niet te zeggen dat ze René maar saai vindt omdat hij niet vanaf lunchtijd witte wijn met ijs wil slobberen met haar en dus stuurt ze hem weg, omdat hij geen rijbewijs heeft. Dan lukt het kennelijk echt niet in Griekenland, ook al oppert René dat hij toch op de scooter kan.

Snotlappengate

Meest bizarre moment was wel toen de keurige ex-stewardess Els zich vol overgave op de vieze zakdoek van Robert Jan (57) stortte. Ze is helemaal hoteldebotel aan het raken en toont dat door zonder pardon haar neus te ledigen in een oude snotlap, die ze in zijn jas vindt. “Het mocht van hem”, giechelt ze over wat al 'snotlappengate' is gedoopt. En: "Ik was hem wel weer." Kijkers reageren ontzet op social media. "Goorlap Els", klinkt het op X. "Echte liefde is de snotlappen van je date hergebruiken. Aldus Els", reageert een ander.