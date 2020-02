40.000 bijen vallen politie aan

De politie was te hulp geroepen vanwege iemand met een bijensteek in California. Maar het probleem werd na hun komst een stuk groter: een zwerm van naar schatting 40.000 bijen viel de agenten aan en staken de mannen heel veel keren. De eerste drie agenten die ter plaatse waren zijn met ernstige steekverwondingen in het ziekenhuis opgenomen. Een van het had 17 steken, vooral aan het hoofd. De anderen zochten dekking, tot ze ontzet konden worden door de brandweer in beschermende pakken.

De meeste dieren verdwenen toen de bijenkorf verweidend was en het donker inviel

Waarom de zwerm agressief werd is onduidelijk.