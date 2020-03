Peuter is ervan overtuigd: hond is mijn broer

De tweejarige Jenson en hond Fenn zijn niet zomaar maatjes, de Britse peuter is ervan overtuigd dat de hond zijn broer is.

Fenn werd negen dagen na Jenson geboren. De twee doen alles samen. Fenn leerde het kind zelfs kruipen en zitten. “Ze zijn echt broers”, vertelt moeder Laura aan Metro UK. “Ze zijn letterlijk samen opgegroeid en zijn altijd samen. Als ‘s ochtends Jenson’s haren worden geborsteld, dan moet Fenn’s vacht ook geborsteld worden. Ze poetsen samen hun tanden, kijken samen tv en gaan altijd samen wandelen.”

De twee zijn onafscheidelijk, gaat de moeder verder. Het olijke duo ging onlangs viraal met een filmpje waarin te zien is hoe Jenson voor het eerst in de sneeuw speelt. “Mijn vader was sneeuwballen aan het gooien voor Fenn, om te vangen. Jenson probeert Fenn natuurlijk te imiteren en vangt prompt een bal in zijn mond. Hij was zo verbaasd dat het hem gelukt was.”