Prachtig: balkonorkest in Amsterdam speelt Matthäus-Passion

Vanochtend verscheen een mooie video op website de Amsterdamse stadszender AT5. In de Indische buurt – in een pand waar veel conservatorium studenten wonen – ontstond een balkonorkest, inclusief dirigent en sopraan, onder de instrumenten waren fluit, viool en een tuba. Een ieder speelde of zong vanaf zijn of haar eigen balkonnetje.

Zie hier de balkonorkest uitvoering van Bach’s Matthäus-Passion in tijden van coronacrisis:

De Matthäus-Passion die traditiegetrouw rond goede vrijdag wordt uitgevoerd is in veel steden nu geannuleerd vanwege de coronacrisis. Dat is uniek. Alleen in het oorlogsjaar 1945 klonk de Matthäus-Passion niet.

Eerder zagen we al verschillende opbeurende muzikale uitingen vanaf ballonnen in Italië: