Paus Franciscus ontslaat homo-pastor Pierre Valkering

De homoseksuele geestelijke Pierre Valkering blijft geschorst als priester en zijn ontslag als pastoor van de Amsterdamse parochie van O.L.V. Koningin van de Vrede is definitief. Onlangs werd dat door paus Franciscus persoonlijk bekrachtigd. Dat heeft het bisdom Haarlem-Amsterdam vrijdagavond bekendgemaakt.

Valkering luisterde zijn jubileumviering in de zondagse mis op door — tot ontsteltenis van de honderden gasten — een boek te presenteren dat grotendeels gaat over zijn pornoverslaving en zijn activiteiten in de homoscene. Titel: Ontkleed Niet Naakt Staan

Na de publicatie eiste bisschop Punt dat Valkering zijn werk neerlegde. In de media ontstond het verhaal dat hij zou worden gestraft omdat hij ‘uit de kast was gekomen’. Drie maanden later werd hij ontslagen. Het bisdom verklaarde dat Valkering het veld niet moest ruimen vanwege zijn homoseksuele geaardheid, maar vanwege zijn ontrouw aan zijn celibaatsgelofte.