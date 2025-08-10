ECONOMIE
Zijn tattoos kankerverwekkend? Dit zegt de wetenschap

gezondheid
door Ans Vink
zondag, 10 augustus 2025 om 17:14
bijgewerkt om zondag, 10 augustus 2025 om 17:40
De vraag duikt regelmatig op: krijg je kanker van tattoos? Het eerlijke antwoord: het risico lijkt (volgens huidige stand van de wetenschap) laag, maar niet nul. De zon is veel gevaarlijker, maar tattoos' voegen (enig) risico toe, zeker in combinatie met de zon

Wat zeggen ECHA en WHO?

De Europese chemische autoriteit (ECHA) waarschuwt dat sommige pigmenten en conserveringsstoffen in tatoeage-inkt stoffen kunnen bevatten die kankerverwekkend zijn of allergie opwekken zijn.
Daarom geldt in de EU sinds 2022 een strenge beperking van duizenden chemicaliën in tatoeage- en permanente make-up-inkten. En je helemaal vol laten schilderen helpt niet “Het doel is de gezondheid van EU-burgers te beschermen door het risico op allergieën en andere ernstige gezondheidseffecten te verlagen,” aldus ECHA.

Wat weten we uit onderzoek?

Tatoeage-inkt kan de huidbarrière passeren; pigmentdeeltjes en afbraakproducten zijn teruggevonden in lymfeklieren. Tot nu toe is er geen hard causaal verband aangetoond tussen tattoos en een hogere kankerincidentie in de algemene bevolking, maar toxicologen wijzen op kennishiaten, vooral bij langdurige blootstelling en combinaties van kleurstoffen.
“Het risico lijkt laag, maar is niet nul.”
WHO/Europe benadrukt daarnaast de rol van zon: UV-straling verhoogt het kankerrisico, en verse tattoos zijn extra kwetsbaar. Goede nazorg en zonbescherming zijn daarom essentieel.

Praktische tips:

  • Kies een studio die met EU-conforme inkten werkt en steriliteit kan aantonen; vraag expliciet naar REACH-conforme (EU) inkt.
  • Bescherm getatoeëerde huid tegen de zon (zeker de eerste maanden), volg nazorginstructies en let op late reacties (jeuk, bultjes, verkleuring).
Mensen die veel tattoos hebben zijn vaak dezelfde mensen die graag in de zon zitten. Slechte combinatie

Risico’s en wat je zelf kunt doen

  • Chemische blootstelling: kies REACH-conforme inkt; vraag naar batch/etiket
  • Infectie/ontsteking: sterile werkwijze; nazorg volgen
  • UV/zon: hoge SPF, bedekken in genezingsfase Bron: ECHA; WHO/Europe (klikbaar)

