Freek (van Suzan) voelt zich een stuk beter door medicijnen: een longarts legt uit hoe dat kan

door Désirée du Roy
maandag, 11 augustus 2025 om 9:51
bijgewerkt om maandag, 11 augustus 2025 om 10:22
De 32-jarige Freek Rikkerink van het bekende zangduo Suzan en Freek heeft uitgezaaide longkanker, maar voelt zich desondanks "best heel goed", schreef hij onlangs op Instagram. Longarts-oncoloog Annelies Janssens van het Universitair Ziekenhuis Antwerpen legt uit welke medicijnen dat mogelijk maken.
Ze vermoedt dat Freek een zeldzame vorm van longkanker heeft met een mutatie of afwijking op de kankercellen. "Voor dit type kanker geven we zogenaamde doelgerichte therapie, die in de vorm van pilletjes wordt toegediend. Die pilletjes slaan meestal heel goed aan", vertelt ze aan AD.nl. "In de eerste periode dat patiënten deze pillen nemen, kunnen ze zich in plaats van slecht opnieuw heel goed gaan voelen. Ze voelen zich beter, zijn minder moe en hoesten minder." Sommige patiënten spreken volgens haar dan ook over een wonderpil.
Tijdelijk herstel
De CT-scan van Freek was positief, schrijft hij verder. "Omdat de pillen ervoor zorgen dat de kanker onderdrukt wordt, is het heel goed mogelijk dat een scan goede resultaten toont. Dat is precies wat we als artsen verwachten van de behandeling. Soms is er op de scan zelfs helemaal niets meer te zien en lijken de tumoren volledig weg te zijn”, zegt Janssens. Helaas is het herstel maar tijdelijk.
"Wat ‘tijdelijk’ hier precies betekent, is relatief. Hoelang de therapie werkt, verschilt immers van persoon tot persoon en van mutatie tot mutatie. Het herstel kan een paar maanden duren. Ik heb patiënten die zich een jaar lang goed voelen. Of vijf jaar. Soms gaat het zelfs om tien jaar”, aldus de oncoloog tegen het AD.
"De therapie zorgt ervoor dat de kankercellen zich niet meer kunnen vermenigvuldigen”, vertelt ze. "De pilletjes die de patiënt krijgt, passen als een sleutel op het slot van de mutatie. Maar op een gegeven ogenblik zal er spontaan een mutatie ontstaan waarbij de sleutel niet meer precies op het slot past. Daarop zal deze mutatie zich ongebreideld kunnen vermenigvuldigen. Dit is dan het moment waarop de therapie niet meer aanslaat.”
Bron: AD.nl

