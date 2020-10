Ook buitenlandse media verontwaardigd over vakantie koning: ‘Dit is nog nooit voorgekomen’

Alsof er geen corona is, dacht de koning lekker met zijn gezin een weekje de Griekse zon op te zoeken in de herfstvakantie. Vanwege de ophef kwamen ze terug. Ook buitenlandse media zijn verbaasd over zo’n gebrek aan fijngevoeligheid.

Vooral onze oosterburen zijn kritisch. Bild schrijft: “Dit is nog nooit voorgekomen…” De krant meldt dat de eerste ic-patiënten dit weekend weer naar Duitsland komen en dat de regels in Nederland flink zijn aangescherpt. “En dan vliegt de koning naar Griekenland?” klinkt het verbaasd. De Duitse nieuwssite Focus spreekt over een “storm van verontwaardiging.”

Het koningspaar overtrad weliswaar geen coronaregels, schrijft het Britse persbureau Reuters, maar het Nederlandse kabinet adviseerde wel om reizen te beperken. Reuters wijst ook nog op het vorige tripje van Willem-Alexander en Máxima naar Griekenland, toen ze nog veel te innig op de foto stonden met een restauranteigenaar.

Het is niet de eerste keer dat het koninklijk paar in de spotlights staat vanwege hun gedrag, schrijft ook de BBC. In augustus zijn ze, ook al in Griekenland, op de foto gezet, toen ze de afstandsregels schonden, aldus de Britse nieuwssite, die verder vooral ingaat op de ophef die in Nederland is ontstaan.