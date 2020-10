Indrukwekkende beelden: groot gebouw in Shanghai verplaatst op ‘robotvoeten’

Een basisschool in Shanghai is in zijn geheel ruim 60 meter verplaatst. De vijf verdiepingen tellende school deed 18 dagen over de tocht op bijna 200 ‘robotvoeten’.

Op de plek van de school moest een nieuw gebouw komen, maar omdat het pand al 85 jaar oud was, wilden de autoriteiten het niet afbreken. De 198 robotjes zijn onder het gebouw geplaatst en verdeeld in twee groepen die om en om omhoog en naar beneden bewogen, om zo het lopen van een mens na te bootsen. “Het is alsof je het gebouw krukken geeft, zodat het kan opstaan en lopen,” zegt Lan Wuji, wiens bedrijf Shanghai Evolution Shift de technologie ontwikkelde.

Een indrukwekkende timelapse van het bedrijf toont hoe het gebouw zich voetje voor voetje voortbeweegt.