Kogel is door de kerk: negatief reisadvies voor kerstvakantie

Hoewel het aantal nieuwe coronabesmettingen zich lijkt te stabiliseren, acht het kabinet het onverantwoord om in de kerstvakantie naar het buitenland te reizen. Het komt officieel met een negatief reisadvies uit angst dat mensen het coronavirus meenemen uit de skigebieden.

Dat gebeurde vorig jaar immers ook. Oostenrijk heeft ondertussen al laten weten de skiliften voorlopig dicht te houden. Maar niet alleen wintersport is een no go dit jaar. Hoewel het virus natuurlijk niet stopt bij de grens wordt ook een vakantie naar de zon of de bergen ten zeerste afgeraden.

Het kabinet overweegt tevens nieuwe maatregelen, zoals het voor twee weken sluiten van bioscopen, theaters, musea en pretparken. Verder ligt het plan op tafel om samenkomsten buiten te beperken tot twee personen. Over de heropening van de horeca is nog discussie: sommige ministers willen alles dichthouden tot na de jaarwisseling, andere willen de boel weer open voor kerst.

Definitieve besluiten zijn nog niet genomen, onder meer omdat het kabinet volgens ingewijden verdeeld is: premier Rutte en de ministers Hugo de Jonge en Tamara van Ark pleiten voor strengere maatregelen, terwijl ministers Ferd Grapperhaus, Wopke Hoekstra en Eric Wiebes minder hard willen ingrijpen.

Dinsdag is er weer een persconferentie. Als de aanscherping van de maatregelen doorgaat, begint de situatie, op de open scholen na, toch weer akelig veel te lijken op de lockdown van dit voorjaar.