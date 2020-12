In Florida zijn te veel pythons. Dus staan ze binnenkort op de menukaart

Python als hoofdgerecht, je moet het maar durven. In Florida staat de wurgslang mogelijk echt op het menu binnenkort. Er zijn er teveel in de moerassen van de Everglades en als ze dan toch dood moeten, kun je ze maar beter opeten, denken de autoriteiten van de Amerikaanse staat.

De vele pythons in het zuiden van Florida bedreigen andere diersoorten. Er zijn al zeker 6000 van de slangen op zachtaardige wijze gedood. Onderzoekers kijken nu of het kwikgehalte van de niet-giftige dieren laag genoeg is om ze veilig op te kunnen eten. Als dat zo is, dan kunnen ze de pan in.

“Als de python veilig genoeg is om op te eten, kan het een ware delicatesse zijn,” zegt pythonjager in dienst van de overheid, Donna Kalil. Ze heeft al 473 slangen geëuthanaseerd. Ze heeft een eigen kwiktest, waar ze de kleinere exemplaren aan onderwerpt. Zijn ze goed, dan maakt Kalil er een gerecht van. Eerst kookt ze het vlees tot het zacht is. Daarna bakt ze de slang met chilisaus.

“Het is echt lekker, als je het goed kookt,” vertelt de jager aan CNN. “Het is ook een mooie manier om mensen ons te laten helpen bij het verwijderen van de pythons. We hebben een groot pythonprobleem, dat begon toen mensen die ze als huisdier hielden, ze vrijlieten in de natuur. Ze hebben bijna alle kleine zoogdieren opgegeten in het Everglades National Park,” aldus de dierenliefhebber. “Er is letterlijk nog maar 2 tot 3 procent over van alle konijnen, wasberen en buidelratten dus als ik nu een konijn zie, spring ik een gat in de lucht.”