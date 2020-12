Experts steeds positiever over vitamine D: Kleinere kans op coronabesmetting en sneller weer beter

We zouden allemaal vitamine D moeten slikken tegen corona. Een groep gerenommeerde wetenschappers zegt in het AD dat er voldoende bewijs is dat het helpt. Ze zijn zelfs boos dat de overheid er geen officieel advies over geeft.

Twee maanden geleden riepen experts ook al op om uit voorzorg vitamine D te slikken. In tussentijd zijn er alleen maar studies bijgekomen die het nut ervan aantonen. Hoogleraar Gezond Ouder worden Manfred Eggersdorfer van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) verwijst naar onderzoek van de vooraanstaande Duitse kankeronderzoeker Herman Brenner: “Daarin staat dat vitamine D-tekorten verantwoordelijk kunnen zijn voor bijna negen van de tien coronadoden. Dat is een geweldig groot aantal!’’

Het ging om een kleine studie, maar wetenschappers vinden langer wachten op nog meer bewijs onverantwoord. “In de wetenschappelijke wereld groeit de eensgezindheid over de belangrijke rol van vitamine D’’, verklaart Eggersdorfer. “Het kan de kans dat je corona krijgt verkleinen én de infectie kan korter duren.’’

Hoogleraar immunologie van de Wageningen Universiteit Huub Savelkoul zegt tegen het AD: “Er zijn steeds meer studies die het voordeel van vitamine D aantonen. Ik vind het een soort van arrogantie dat de overheid eerst een metastudie wil afwachten. Het lijkt wel alsof het ons niks interesseert dat er ondertussen mensen in het ziekenhuis komen en dood gaan. Met die opmerking moet u maar voorzichtig zijn, maar dat is wel waar mijn frustratie zit.”