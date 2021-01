Anthony Fauci voelt zich bevrijd nu hij niet langer onder Trump werkt

De belangrijkste Amerikaanse viroloog, Anthony Fauci, is maar wat blij dat Donald Trump president af is. Wat heet: hij voelt zich zelfs ‘bevrijd’.

Fauci, die er steeds van langs kreeg van de oud-president als hij de wetenschappelijke waarheid verkondigde, hoeft naar eigen zeggen ‘niet meer bang te zijn voor repercussies’. De directeur van het Nationaal Instituut voor Allergie en Infectieziekten, kan eindelijk weer zijn verhaal kwijt nu Joe Biden president van de VS is.

Tijdens een persconferentie donderdag werd Fauci gevraagd hoe het is om niet langer onder Trump te werken. “Natuurlijk wil ik niet helemaal terugkomen op alles, maar er waren duidelijk zaken bijvoorbeeld over het gebruik van hydroxychloroquine, die niet waren gebaseerd op wetenschappelijke feiten. Daar voelde ik me heel ongemakkelijk bij.”

“Ik schep er geen enkel genoegen in om in een situatie te zitten waarin ik de president moet tegenspreken dus het was echt vervelend dat je het gevoel had dat je niet kon zeggen wat je wilde zonder dat het gevolgen zou hebben. Het idee dat je hier kunt komen praten over wat je weet, wat het bewijs is, wat de wetenschap zegt en dat dat het dan gewoon is: de wetenschap laten spreken, dat is een bevrijdend gevoel.”