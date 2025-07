Dit gedrag verraadt een gebrek aan intelligentie, ondanks pogingen om briljant te lijken

Je kent ze vermoedelijk wel. De mensen (mannen vaak) met veel poeha, zodat je eerst denkt dat ze slim zijn en veel weten. Langzaam aan kom je er achter dat het bluf is.

Bepaalde gedragingen onthullen een gebrek aan intelligentie, zelfs als iemand probeert briljant over te komen. Psychologen wijzen op enkele duidelijke signalen:

1. Altijd anderen de schuld geven

Mensen met weinig zelfreflectie schuiven fouten af op anderen. Ze nemen zelden verantwoordelijkheid en zien zichzelf niet als oorzaak van problemen. Dit wijst op een kwetsbaar ego en een gebrek aan kritisch denkvermogen.

2. Praten zonder inhoud

Het gebruik van ingewikkelde woorden en lange monologen maskeert vaak een gebrek aan echte kennis. Zulke personen geven pseudo-advies over onderwerpen waar ze weinig van weten. Dit gedrag, ook wel ultracrepidarianisme genoemd, verhult onzekerheid en het onvermogen om eigen beperkingen te erkennen.

3. Voortdurende conflicten

Mensen met een laag niveau van emotionele intelligentie zijn vaak in conflict met anderen, zowel op het werk als privé. Ze gebruiken sarcasme en minachting om hun eigen onzekerheid te verbergen en proberen zo hun superioriteit te tonen.

Emotionele en sociale intelligentie

Een gebrek aan intelligentie uit zich ook in het niet herkennen van non-verbale signalen, dominantie in gesprekken en een gebrek aan empathie. Deze mensen zijn vaak egocentrisch en tonen weinig interesse in andermans perspectief.

Gebrek aan zelfkennis

Zonder metacognitieve vaardigheden overschatten deze personen hun eigen kunnen en sturen ze hun leerproces niet effectief. Dit leidt tot slechte beslissingen, het vermijden van zelfverbetering en beschadigde relaties.