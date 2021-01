Daar is het contract met AstraZeneca

Hier is het contract tussen de EC en AstraZeneca. Het is vrijdagmiddag door de EU gepubliceerd om iedereen de gelegenheid te geven vast te stellen of de EU recht heeft op levering van de Farmaceut, of het het bedrijf alleen zijn best hoeft te doen.

Dit is één van de centrale passages:

Volgens sommige juristen blijkt hieruit dat de EU gelijk heeft en dat AstraZeneca alles wat ze produceren in de EU ook moeten leveren.

Het bedrijf heeft inmiddels aangeboden 8 miljoen doses extra te leveren

Belangrijke passages van het document van 41 pagina’s uit augustus 2020 zijn echter zwart gemaakt met verwijzing naar handelsgeheimen. Deze omvatten financiële details en ook de geplande leveringshoeveelheden voor het eerste kwartaal, waarover al dagen een verhitte discussie woedt . Aangenomen wordt dat het VK een veel hogere prijs betaalt voor het vaccin dan de EU.