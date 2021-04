Pleidooi voor Balkenendenorm in bedrijfsleven

De Balkenende-norm schrijft voor dat mensen die worden betaald uit belastinggeld niet teveel verdienen.

Die salrissen mogen niet hoger uitkomen dan 130% van een ministerssalaris, oftewel maximaal €209.000 dit jaar. Een groep jonge economen vraagt zich af waarom er geen maximum kan gelden voor topinkomens in het bedrijfsleven. De suggestie staat te lezen in het rapport 'Towards the Wellbeing Economy' dat de voormalige CDA-premier maandagavond in Amsterdam kreeg overhandigd. Dat schrijft het FD.

Een speciale rol zien de jonge economen weggelegd voor een zogeheten burgerberaad. Die zou met voorstellen moeten komen over welke minimum- maar ook maximumsalarissen in een samenleving of in specifieke sector gerechtvaardigd zijn. In zo'n raad moeten willekeurig gekozen, representatieve, burgers samenkomen om over economisch beleid te spreken. Daarbij worden ze geïnformeerd en ondersteund door experts.