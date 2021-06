Sywert probeert bij Buitenhof uit te leggen waarom hij per ongeluk 20 miljoen verdiende

Een jaar geleden verdiende Sywert van Lienden met twee kornuiten 20 miljoen aan een schimmige deal met mondkapjes. We dachten dat hij pro deo werkte, hij bleek in twee weken miljonair geworden.

Vermoedelijk zou Van Lienden rijk gebleven zijn als De Volkskrant en FTM niet hadden ontdekt dat hij slapende rijk was geworden. Vandaag probeerde hij bij Buitenhof uit te leggen hoe die rijkdom hem was overkomen. Hij kwam er niet uit. Dat het zo lang heeft geduurd voordat er duidelijkheid kwam over zijn verdiensten, was volgens Van Lienden "gewoon verkeerd".

Hij zegt zijn fout te gaan herstellen. De 9 miljoen die hij aan de deal overhield, wil hij naar een stichting dirigeren. Met het rendement uit investeringen wil Van Lienden goede doelen steunen.