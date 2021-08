Historische afgang hockeymannen

Ze gingen strijdend ten onder, dat wel. Het Nederlandse hockey mannenteam strandde voor het eerst in 37 jaar al in de kwartfinales van de Olympische Spelen. In de poulefase speelden de mannen zo matig dat het team het al in de kwartfinales moest opnemen tegen de topfavoriet Australië.

Oranje speelde beter dan in de poulewedstrijden, maar schoot na shoot-outs net tekort tegen de nummer 1 van de wereld, na een 2-2 gelijkspel in de gewone speeltijd.

Het is voor het eerst sinds 1984 dat Nederland voor de halve finale van een olympisch toernooi sneuvelt.