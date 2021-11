Twee stellen bevallen van elkaars baby’s na verwisseling in IVF-kliniek

Daphna Cardinale en haar man, Alexander, waren meteen achterdochtig nadat het meisje van wie ze eind 2019 bevallen was, een donkerdere huidskleur had dan zij beiden.

Via de fertiliteitskliniek kwam het stel er maanden later achter dat Daphna zwanger was van de baby van een ander stel, en dat de andere vrouw hun biologische dochter had gekregen. De kliniek bleek de embryo’s van de stellen te hebben verwisseld. De twee meisjes werden in september 2019 een week na elkaar geboren. De meisjes zijn volgens Sky News in januari 2020 weer ’omgeruild’.



"Ik werd overweldigd door gevoelens van angst, verraad, woede en liefdesverdriet", zei Daphna tijdens een persconferentie met haar man toen ze een rechtszaak tegen de vruchtbaarheidskliniek aankondigden. Want ze was wel erg van 'haar' kind gaan houden.

"Ik werd beroofd van het vermogen om mijn eigen kind te dragen. Ik heb tijdens de zwangerschap nooit de kans gehad om een band met haar op te bouwen, haar te voelen schoppen."

Beide kindjes zijn nu terug bij hun biologische gezin. De vier ouders zullen in de toekomst hun best doen om contact met elkaar te houden. „Ze waren net zo verliefd op onze biologische dochter als wij op die van hen”, zei vader Alexander in de persconferentie.