5 mythes over bloeddruk en hartslag

Over hartslag en bloeddruk doen allerlei fabeltjes de ronde. Hier zijn er 5.

Bloeddruk en hartslag zijn altijd gekoppeld

Niet waar: het is waar dat bloeddruk en hartslag vaak samen stijgen en dalen, zegt cardioloog Dr. Laffin. Wanneer je bijvoorbeeld in gevaar bent, kunnen je bloeddruk en hartslag tegelijkertijd omhoog springen. Als je hartslag echter stijgt, betekent dat niet automatisch dat uw bloeddruk zal stijgen - of omgekeerd.

Bloeddruk en hartslag hebben "normale" streefcijfers

Niet waar: er zijn richtlijnen, maar wat normaal is, verschilt van persoon tot persoon. Optimale bloeddruk wordt meestal gedefinieerd als 120 mm Hg systolisch - wat de druk is terwijl je hart klopt - meer dan 80 mm Hg diastolisch - wat de druk is terwijl je hart ontspant. Voor je rusthartslag ligt het doel tussen 60 en 100 slagen per minuut (BPM).

Houd er rekening mee dat hartslag en bloeddruk op maat zijn gemaakt. U moet met je arts uitzoeken wat voor jou normaal is.

Een lage hartslag of bloeddruk duidt altijd op een probleem

Niet waar: wat voor de een gezond is, kan voor de ander op gevaar duiden. Een fit persoon kan bijvoorbeeld een hartslag in rust hebben in de vijftig of, in sommige gevallen, zelfs in de veertig. "Het kan zelfs een teken zijn dat je in een heel goede vorm verkeert", zegt Dr. Laffin.

Lage bloeddruk kan wat lastiger zijn, vooral bij oudere patiënten en mensen met een hartaandoening. Als je gevaar loopt door een lage bloeddruk, zal je lichaam dat vertellen. "Het gaat er echt om hoe je je voelt", zegt Dr. Laffin. “Voel je je zwak? De cijfers op zichzelf vertellen het verhaal niet; het zijn de cijfers die gepaard gaan met de symptomen."

Hoge bloeddruk is gevaarlijker dan een hoge hartslag

Dr. Laffin zegt dat er voldoende klinisch bewijs is dat wanneer de bloeddruk in de loop van de tijd boven het normale gemiddelde ligt, het risico op hartaandoeningen en beroertes toeneemt. De fysieke effecten van hoge bloeddruk eisen hun tol van uw bloedvaten.

Een verhoogde hartslag kan ook een teken van gevaar zijn, maar de oorzaak-gevolgrelatie is niet zo duidelijk. "Studies tonen aan dat mensen met een snellere baseline-hartslag meer kans hebben op hartproblemen en vroegtijdige hartdood", zegt Dr. Laffin. “Maar we weten niet zeker of dat de oorzaak van het probleem is of slechts een teken van wat er aan de hand is."

Hoe sneller de hartslag, hoe korter de levensduur

Waar: in een groot onderzoek onder mensen die in China voor een gezondheidscheck gingen, hadden degenen met een hoge normale hartslag in rust van 80 bpm tot 90 bpm een ​​kortere levensduur dan degenen met een wenselijke hartslag van 60 bpm tot 69 BPM.

Het goede nieuws is echter dat 15 minuten tot 30 minuten dagelijkse matige lichaamsbeweging, zoals stevig wandelen, de verhoogde mortaliteit kan elimineren en het verlies aan levensduur kan omkeren, zeggen de onderzoekers.