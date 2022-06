Zomerchaos verwacht op veel Europese luchthavens

Het is niet alleen op Schiphol een puinhoop. Op veel Europese vliegvelden gaat het heel erg fout nu de reislust is teruggekeerd. Op sommige vliegvelden wordt de chaos vergroot door stakingen. Maar overal speelt personeelsgebrek een rol.

Die twee dingen - personeelsgebrek en stakingen - hebben een verband. Door de krappe arbeidsmarkt zien vakbonden kansen de lonen voor de slechtbetaalde onderklasse van de luchtvaart aan te pakken. En nu blijkt dat zonder schoonmakers, beveiligers en koffersjouwers de hele luchtvaart krakend tot staan komt. Dat geeft de bonden moed.

Ook bij luchtvaartmaatschappijen broeit het. Een algemene staking bij marktleider Ryan Air lijkt op komt.

In Milaan en Parijs wordt al gestaakt, op Schiphol was een wilde staking, in Brussel dreigt een staking.

De kans dat je vlucht de komende zomer rimpelloos verloopt is klein