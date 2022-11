Trump beschuldigd van verkrachting

In de nasleep van de "Me Too"-beweging biedt een nieuwe wet in de staat New York de mogelijkheid om eerder verjaarde beschuldigingen van seksueel geweld aan te klagen. Elizabeth Jean Carroll gebruikt dit in haar juridische strijd tegen de ex-president. Want volgens Carroll heeft hij haar halverwege de jaren negentig te hebben verkracht in een warenhuis in New York. Carroll, een bekende columniste en schrijfster, eist schadevergoeding voor persoonlijk letsel en reputatieschade, volgens een rechtszaak die donderdag door haar advocaten is aangespannen. Trump heeft herhaaldelijk de beschuldiging van verkrachting ontkend.

Tot nu toe had Carroll Trump niet beschuldigd van verkrachting, maar van smaad. Ze kon niet anders: de deadline voor het indienen van strafrechtelijke aanklachten wegens aanranding in de jaren negentig was verstreken en het misdrijf was daarom verjaard.