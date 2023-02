Smerig: Rotterdamse marktkooplui plassen en poepen achter hun kraam en laten volle zakjes achter

De stakingen van vuilnisophalers zorgen voor een opeenhoping van afvalzakken en andere troep in de straten van Nederland. In Rotterdam legt het een smerige gewoonte van marktkooplui bloot: ze gaan niet naar de wc, maar doen hun behoefte in een plastic zakje en laten dit op straat achter.

Veel buurtbewoners hebben allang geen trek meer in de koopwaar op de Afrikaandermarkt. “Achter de bus waar jij je harinkje of krop sla afrekent, staan zij te poepen en te piesen. Hoe goor is dat?” zegt Eric Albas (62), die in de buurt woont, tegen het AD.

Normaal worden de zakjes met uitwerpselen enkele uren later opgehaald door de gemeentelijke vuilnisopruimers, maar door de stakingen is de smeerpijperij van de uitbaters van sommige groente- en viskraampjes nu dagenlang te aanschouwen.

“Dit kan niet, hoe het nu gaat. Maar je zal iemand op heterdaad moeten betrappen. Zo iemand doet dat niet voor zijn kraam. Dat maakt het voor ons heel lastig om te handhaven”, aldus een woordvoerder van Stadsbeheer Rotterdam.

Dit probleem speelt volgens Albas 'al zeker tien jaar'. “Marktkooplui vinden dat ik moeilijk doe, dat het niet mijn zaak is. De marktmeester zegt dat ik niet overal zo op moet letten. De handhaving schiet hier gigantisch tekort. Alle betrokkenen schuiven het op elkaar af. Maar de bewoners zijn hier de dupe van. Veel mensen storen zich eraan, maar trekken hun mond er niet over open. Als je dit weet, doe je daar echt niet meer je boodschappen”, zegt de buurtbewoner.

De vieze zakjes verschijnen ook op andere markten in de stad. Albas zegt dat er steevast 'vier à vijf' aan de hekken hangen. “Iedere week. En ze worden dus bewust achtergelaten, anders bind je ze niet vast. Het is niet alleen ontzettend hinderlijk: het trekt ook veel ongedierte aan.