7 briljante dingen die je nog meer kunt doen met olijfolie

Olijfolie, je bakt erin of drizzelt het over een salade, maar wist je dat je er nog veel meer mee kan? Komen ze: zeven huishoudelijke tips voor olijfolie.

Houten meubels poetsen

Wie heeft er geen houten tafel of kast in huis? Poetsen doe je ze waarschijnlijk zelden, maar probeer het toch maar eens met een mengsel van twee delen olijfolie en één deel azijn of citroensap. Je zult versteld staan van het resultaat. Krassen op leer

Zit er net een dikke kras op je nieuwe leren schoenen? Balen, maar gelukkig is er olijfolie. Maak met een zachte doek met de olie ronddraaiende bewegingen over de kras en hij zal verdwijnen. Plakkertjes verwijderen

Op veel kopjes en borden zit een sticker waarop de prijs, het merk of toch minstens de streepjescode staat. Wil je die eraf hebben, dan is olijfolie wederom je vriend. RVS schoonmaken

Je kookplaat, je pannen, je wilt ze juist ontvetten na gebruik dus het klinkt nogal tegenstrijdig om met een doek met olijfolie in de weer te gaan. Toch krijg je daar je roestvrijstalen materialen perfect mee schoon. Piepende scharnieren

Dit is een bekende: piepende scharnieren, fietsremmen of ramen: een drupje olie ertussen en het loopt allemaal weer soepel. Dagcrème

Vergeet die dure potjes van de drogist, een paar drupjes olijfolie in bad of op je gezicht hydrateert de huid perfect. Spoel het wel nadien af. Verfvlekken

Heb je de muur staan witten dan zit de verf ongetwijfeld over je hele handen. Laat de terpentine voor wat hij is en pak de fles olijfolie van het aanrecht. Doe de olie op je handen en laat hem vijf minuten intrekken. Daarna gaat de verf er veel makkelijker af.