Veel buitenlanders geflitst op Nederlandse wegen: wie krijgen de boetes en wie zijn de grootste wanbetalers?

In 2022 werden 874.539 verkeersboetes uitgedeeld aan buitenlandse automobilisten, meer dan 10 procent van de totale vangst van camera's en oplettende politieagenten. Vooral onze directe buren ontvingen een prent. Roemenen hebben de twijfelachtige eer het vaakst de bon te verscheuren.

De meeste boetes werden gegeven voor te hard rijden (815.000), gevolgd door foutparkeren (18.091) en door rood licht rijden (12.049), blijkt uit cijfers van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB). “Het is een flinke stijging en die is waarschijnlijk te verklaren doordat meer mensen na de coronacrisis ons land weer hebben bezocht”, zegt een CJIB-woordvoerder tegen de Telegraaf.

312.848 prenten vielen in Duitsland op de mat. Ook werd het stereotiepe beeld van de agressieve Belg achter het stuur bevestigd (234.000). Opvallende derde plek is voor Polen (93.000). Dit komt doordat er veel Poolse arbeidsmigranten in ons land werken die met een Pools kenteken rijden.

Het CJIB heeft genoeg mogelijkheden om overtreders uit de EU achter de broek te zitten, maar toch zijn er veel buitenlandse wanbetalers. Roemenen doen vaak alsof hun neus bloedt en betalen maar in 42,2 procent van de gevallen hun boete, terwijl ook Fransen (50,6%), Ieren (50,6%), Grieken (54,8%) en Spanjaarden (57,3%) hun Nederlandse verkeersboetes in 2021 vaak niet hebben betaald. Zweedse weggebruikers daarentegen zijn heel anders, zij betaalden in 89,6% van de gevallen netjes hun bekeuring.

Oekraïense automobilisten nemen een bijzondere positie in. Het innen van boetes is lastig omdat Oekraïne niet in de EU zit. Daarnaast kregen foutparkeerders in de vier grote steden vanwege coulanceregels geen bon. Dit geldt nog steeds in Amsterdam en Rotterdam.