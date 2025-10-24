ECONOMIE
Mensen met hoge emotionele intelligentie zeggen dit elke dag

psychologie
door Peter Janssen
vrijdag, 24 oktober 2025 om 18:49
shutterstock_2287651373
Leiderschap en relaties drijven niet alleen op IQ, maar vooral op emotionele intelligentie. Recent advies legt acht korte zinnen bloot die hoog-EI’ers dagelijks gebruiken—en waarom ze werken.
 Wat is hoge emotionele intelligentie in 
Emotionele intelligentie (EI) draait om waarnemen, begrijpen en sturen van emoties—bij jezelf en bij anderen. In alledaagse situaties weegt EI vaak zwaarder dan klassiek IQ voor samenwerking, conflictoplossing en vertrouwen. Een recent stuk benadrukt hoe hoog-EI’ers hun woorden zorgvuldig kiezen om erkenning en verbinding te creëren, in plaats van te imponeren met kennis of snelheid van redeneren.Dat sluit aan bij de bredere trend: empathie en relationele vaardigheden worden in werk en maatschappij nadrukkelijker beloond.
Zinnen als “Ik begrijp je gevoelens” geven onmiddellijk erkenning voordat je nuanceert of tegenspreekt.
Acht zinnen die verbinding creëren—en waarom
Volgens een psycholoog, aangehaald in een MSN-bijdrage, vallen vooral korte, bevestigende formuleringen op die eerst begrijpen, dan sturen.​ Zinnen als “Ik begrijp je gevoelens” geven onmiddellijk erkenning voordat je nuanceert of tegenspreekt. Ook uitspraken als “Dat is een goed punt” en “Je hebt gelijk” vergroten het gevoel van gehoord worden, zelfs bij verschil van inzicht.De onderliggende techniek is consistent met evidence-based communicatie: valideren, herformuleren, dan pas beargumenteren.
Een recente overzichtsinterpretatie van EI-onderwijs laat zien dat zulke micro-interventies (herkennen, benoemen, valideren) meetbaar bijdragen aan betere samenwerking en minder escalatie op het werk (controleerbaar; bronverificatie nodig). In populariserende psychologiepublicaties wordt dit vertaald naar concrete taalkeuzes—praktisch, kort, herhaalbaar in dagelijkse interacties.Voor professionals betekent dit: train één gewoonte tegelijk, bijvoorbeeld standaard beginnen met erkenning, en pas daarna inhoudelijk reageren.
Citaat/feit van nu “Empathie is een steeds zeldzamer wordende eigenschap,” schrijft de auteur, terwijl hij benadrukt dat hoog-EI’ers die schaarste compenseren door expliciet te erkennen wat de ander voelt—voordat ze inhoudelijk verder gaan
Daarmee verschuift het gesprek van winnen naar begrijpen, wat de kans op een constructieve uitkomst vergroot.

