De eerste analyses na het SBS6-debat van 23 oktober laten kleine, maar zichtbare effecten zien. Geert Wilders (PVV), Dilan Yeşilgöz (VVD), Frans Timmermans (GL-PvdA) en Henri Bontenbal (CDA) kregen ieder hun momenten, maar hét kantelpunt bleef uit.” Echte cijfers zijn er nog niet. Maar speculeren is altijd fijn.

Wie won het debat?

Volgens publieksreacties op sociale media (waaronder Reddit-discussies) kwam Henri Bontenbal (CDA) verrassend goed uit de verf. Kijkers noemden hem “rustig” en “inhoudelijk sterk”, terwijl anderen opmerkten dat zijn rustige optreden geloofwaardig overkwam. Ook Frans Timmermans (GL-PvdA) kreeg lof voor zijn scherpe en consistente optreden, vooral in de discussies over klimaat en bestaanszekerheid.​

Dilan Yeşilgöz (VVD) presteerde beter dan tijdens het eerdere RTL-debat, waar haar optreden als te defensief werd beschouwd, maar ze verloor terrein in overtuigingskracht ten opzichte van haar eerdere campagnes. Geert Wilders (PVV) kreeg aanvankelijk veel applaus van het publiek, maar dat enthousiasme leek gaandeweg te verminderen. Veel commentatoren merkten op dat zijn argumenten vooral herhalingen waren van eerdere discussies en dat hij weinig toevoegde aan het debat .​

Wie verloor?

De grootste verliezer lijkt Wilders, die moeite had om zijn eerdere dominante positie uit het SBS -debat van 2023 te herhalen. Zijn confrontaties met de andere drie verliepen stroef, vooral omdat alle tegenstanders expliciet aangaven niet met de PVV te willen samenwerken — een herhaling van het thema “uitsluiting van de PVV” dat de toon van het debat bepaalde.​

Effect op de peilingen

De Peilingwijzer van 20 oktober toonde nog een lichte voorsprong voor de PVV (29–35 zetels), gevolgd door GroenLinks-PvdA (22–26), VVD (12–16), NSC (0–1) en D66 (14–19).

Na het SBS6-debat wordt verwacht dat PVV mogelijk iets stabiliseert, maar niet verder groeit, terwijl het CDA en GroenLinks-PvdA licht kunnen profiteren van hun goede optreden. D66 en JA21, die niet deelnamen aan het debat, blijven hierdoor buiten beeld, wat hun zichtbaarheid in de laatste campagnedagen beperkt.​

Wat verandert er echt?

Politiek gezien verandert er inhoudelijk weinig aan de machtsverhoudingen. De PVV blijft de grootste, maar de coalitiediscussie — met name doordat VVD, CDA en GL-PvdA opnieuw uitsluiten om met Wilders samen te werken — blijft het dominante thema richting de verkiezingsweek.

Het debat versterkte vooral de bestaande lijnen van polarisatie en bevestigde de centrale vraag van deze campagne: niet wie de grootste wordt, maar wie uiteindelijk met elkaar een kabinet durft te vormen.