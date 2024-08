Welke steden hebben het meest te lijden onder massatoerisme? De nummer 1 zal je verbazen (of niet)

Inwoners geven waarschijnlijk de voorkeur aan een relatief klein aantal bezoekers die veel geld uitgeven. Dit minimaliseert de overlast en maximaliseert de inkomsten. The Economist rangschikt twintig populaire bestemmingen op aantrekkingskracht van internationale reizigers en hun uitgavenpatroon per inwoner. Dit geeft een aardig idee van welke steden het dichtst bij, en het verst van dit ideaal af liggen.

En jawel, Amsterdam prijkt bovenaan de lijst als we kijken naar het internationale toerisme in 2023, gevolgd door Parijs, Milaan en Barcelona. Er lopen ongeveer negen keer zoveel buitenlandse bezoekers per inwoner in onze hoofdstad rond, vergeleken met Berlijn. Kunst- en architectuurhistoricus Walther Schoonenberg deelt de Economist-cijfers op X: