ANWB waarschuwt voor ‘onzichtbare’ Europese tolwegen. Zo kun je ze herkennen

Kijk uit voor slinkse tolwegen in Frankrijk, Italië en Spanje. Er zijn geen slagbomen of tolpoortjes op sommige toltrajecten, maar je auto wordt wel automatisch gescand. Vergeet je te betalen, dan valt er een boete van 90 tot 375 euro op de deurmat. Hoe bereid je je hierop voor?

Op zich is 'free flow' een prachtig nieuw systeem, waarbij je kunt betalen zonder twee keer te hoeven stoppen en aan te sluiten in de rij. Eindelijk geen files meer bij het uitrijden van de tolzone, geen gepruts met muntjes of een pinpas die wordt geweigerd. Maar dan moet je wel een tolbadge hebben, en dat hebben de meeste vakantiegangers niet.

Boete op de mat

Zo hebben sinds de opening van de Franse A79 zes maanden geleden al meer dan 200.000 mensen een boete gekregen. Overtreders krijgen nu na ontvangst nog drie dagen de tijd om de tol alsnog te betalen, omdat het een nieuw traject is. Maar binnenkort is de Franse staat onverbiddelijk: er volgt dan direct een boete.

Ook in Italië moet je oppassen op de A36 ten noorden van Milaan, de A60 ten zuiden van Varese en de A59 bij Como. En in ons land gaat in 2024 de eerste elektronische tolheffing van start bij het passeren van de Blankenburgverbinding (A24) in Zuid-Holland tussen Vlaardingen en Rozenburg.

Tolbadge

Hoe voorkom je problemen met 'onzichtbare' tolwegen? Je kunt het beste een tolbadge aanschaffen bij de ANWB, zodat je niet met onverwachte boetes wordt geconfronteerd na de vakantie. Hiermee worden alle tolheffingen in Frankrijk, Spanje, Portugal en Italië automatisch afgeschreven. Wil je dit niet, dan kun je ook achteraf nog betalen, maar wacht hier niet langer dan 72 uur mee. Op aliae.com kun je bij de Franse exploitant online afrekenen. Ook staan er vaak betaalmachines op parkeerplaatsen langs de desbetreffende snelwegen.

Het kan lastig zijn om een 'free flow'-tolweg te herkennen, maar het wordt uiteraard wel aangegeven op de borden. Zo staat er 'flujo libre' langs sommige Spaanse snelwegen, 'péage, flux libre' in Frankrijk en word je in Italië gewaarschuwd met de term 'free flow'.