Mannen gooien bank uit het raam. Vrouw krijgt hem op haar hoofd

Twee mannen gooiden zonder nadenken een grote bank uit het raam van de bovenverdieping van een woning in het Schotse Aberdeen. De 30-jarige Edita Butkeviciut kreeg hem op haar hoofd en belandde zwaargewond in het ziekenhuis.

De nagelstyliste zette in haar lunchpauze een paar vuilniszakken buiten. Ze was net op de verkeerde tijd op de verkeerde plaats, want precies op dat moment kieperde een paar mannen een driezitsbank van een zolder naar beneden. De vrouw kreeg hem bovenop haar lichaam en liep diverse breuken op aan haar wervelkolom, schouder, dijbeen en enkel.

Een voorbijganger trof haar zwaargewond aan. “Ik hoorde haar schreeuwen, dus ik belde het alarmnummer. Ik moest drie keer vertellen dat er een bank op haar was gevallen, want ze vonden het moeilijk te geloven,” zegt hij tegen Britse media.

De Litouwse Butkeviciut moet naar verwachting zeven weken in het ziekenhuis blijven, maar heeft volgens de artsen veel geluk gehad dat ze nog leeft. “Ze is zo’n sterk persoon en mentaal heel krachtig,” reageert de eigenares van de nagelstudio die al op bezoek is geweest. Maar volgens haar vriend Daniel Ferreira wacht haar een lang revalidatieproces. “Ze heeft pinnen in haar rug en slaapt veel om met de pijn om te kunnen gaan,” laat hij weten.

De twee mannen, die de bank naar beneden gooiden, zijn gearresteerd en moeten voor de rechter verschijnen.