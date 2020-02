Waarom je echt walnoten moet gaan eten

De walnoot zal waarschijnlijk nooit je favoriete tussendoortje worden, maar je zou hem toch eens wat vaker op het menu moeten zetten, want gezond is hij wel. Volgens een nieuwe studie zijn de noten goed voor je hart én voor je darmen.

Voor de studie die in vakblad Journal of Nutrition verscheen zijn 42 mensen tussen de 30 en 65 jaar bestudeerd, die overgewicht of obesitas hadden. Ze werden in drie groepen verdeeld die zes weken lang een verschillend dieet volgden. De eerste groep at wel walnoten, de andere twee niet, maar die kregen wel exact dezelfde voedingsstoffen binnen, alleen via andere bronnen.

Degenen die walnoten hadden, kregen een rijkere en dus gezondere darmflora. “Het walnootdieet zorgde voor een toename van een aantal darmbewoners waarvan bekend is dat ze gezondheidsvoordelen hebben”, reageert Kristina Petersen, onderzoeksassistent aan de Pennsylvania State Universiteit. “Denk aan Roseburia, dat de darmwand beschermt. We zagen ook een toename van Eubacterium en Lachnospiraceae.” Deze groepen bacteriën zorgen respectievelijk voor een betere bloeddruk en cholesterolwaarden. Dat leidt tot een betere hartgezondheid.

“Het is maar een kleine moeite om je typische snack te vervangen door enkele walnoten, maar het kan je dieet al flink verbeteren”, zegt Petersen. “Een gezond eetpatroon aanhouden én elke dag 55 tot 85 gram walnoten eten, zorgt voor een betere darmflora en vermindert het risico op hart- en vaatziekten.”

Al langer is bekend dat noten een belangrijke aanvulling zijn op een gezond dieet. Ze zijn vezelrijk, zitten boordevol goede vetten en andere gezonde stoffen.