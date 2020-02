“Screening mist meer dan de helft van de mensen met coronavirus”

Door screenings op luchthavens worden minder dan de helft van de mensen die besmet zijn met het coronavirus opgemerkt. Veel mensen weten niet dat ze zijn blootgesteld aan het virus en hebben nog geen symptomen op het moment dat ze worden getest.

Dat zeggen wetenschappers in een artikel dat verscheen in vakblad eLife. De waarschuwing volgt op een mededeling van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) dat de wereld zich moet voorbereiden op een pandemie. Volgens de WHO dreigt het coronavirus “de eerste echte pandemische uitdaging te worden die in de X-categorie valt”. Ziekte X is een aanduiding voor een nieuw pathogeen dat mensen in de toekomst kan besmetten, maar dat nog onbekend is voor wetenschappers.

Ondertussen verspreidt het coronavirus zich in rap tempo over de wereld. Ook op Sicilië en Tenerife is de ziekte vastgesteld. Dat er op korte termijn een vaccin is tegen corona is onwaarschijnlijk zegt professor Peter Piot van de London School of Hygiene and Tropical Medicine. “Ik verwacht niet dat er voor het eind van het jaar een vaccin is voor miljoenen mensen,” zegt hij in The Independent.