Waarom het zo moeilijk is niet aan je gezicht te komen

We moeten een paar dingen doen om te voorkomen dat we onszelf besmetten of anderen aansteken. Vaak en goed je handen wassen lukt de mensen wel. Niezen in je elleboog lukt ook. Papieren zakdoekjes, gaat ook. Maar die laatste: van je gezicht afblijven. Dat lijkt bijna niemand. Waarom is dat zo moeilijk?

Dat is zo moeilijk, zegt Lynn Bufka, klinisch psycholoog in Washington, omdat we onbewust aan ons gezicht zitten. Omdat het onbewust gaat moet je je best doen om je hersens op te dragen het bewust niet te doen. Als je neus een beetje jeukt ga je zonder nadenken aan je neus krabben. En pas als je krabt, denkt je aan de oproep van de deskundigen om dat niet te doen. Maar een uur later doe je het weer. En voel je je schuldig.

Bufka stelt voor aardig voor jezelf te zijn. Feliciteer jezelf wanneer je eraan denkt om je handen twintig seconden te wassen. Wees niet te streng, want het ontwikkelen van nieuwe gewoonten kost altijd tijd. Het coronavirus zal nog wel een tijdje onder ons zijn, zegt Bufka. Dus neem de tijd om je leven te beteren.