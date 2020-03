Paracetamol raakt op

Er is een run ontstaan op paracetamol. Consumenten slaan de pijnstiller in als voorzorgsmaatregel, uit angst voor tekorten door het coronavirus. Diverse apotheken, drogisterijen en supermarkten zijn door hun voorraden heen of hebben de verkoop gemaximeerd op twee doosjes. Dat schrijft het FD

‘Paracetamol is momenteel een hype’, zegt Margreet van Herwaarden van Apotheek Groesbeek tegen de krant. ‘De drogisterijen hier in het dorp besloten gisteren al om klanten maximaal twee doosjes per persoon te verkopen.’ Inmiddels kampt de apotheek in Gelderland met schaarste. Van Herwaarden heeft extra hoeveelheden van de pijnstiller bijbesteld.

Jumbo zegt desgevraagd dat ‘limieten zijn ingesteld’ voor sommige producten, waaronder paracetamol en desinfecterende gel.

Oorthermometers zijn eveneens in trek. De website van Coolblue meldt bijvoorbeeld dat de thermometers zijn uitverkocht.

Apothekers zijn huiverig om hun zorgen uit te spreken, omdat ze daarmee juist tot hamsteren kunnen aanzetten.