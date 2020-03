Experts: coronacrisis kan nog jaren duren

Politici dienen de maatregelen op in porties van weken. De scholen gaan drie weken dicht, we werken tot het eind van de maand thuis. Maar over drie weken is er niet veel veranderd.

‘Als we op 6 april alles weer loslaten, springen we weer vrolijk terug naar een nieuwe uitbraak’, zegt RIVM-modelleur Jacco Wallinga tegen De Volkskrant. ‘Je krijgt gegarandeerd een piek als de mensen op dit moment weer normaal aan het werk zouden gaan’, zegt ook hoogleraar theoretische epidemiologie Hans Heesterbeek (Universiteit Utrecht).

Misschien dat het virus zijn kracht verliest in de zomer, vanwege de temperatuur en omdat we dan minder dicht op elkaar binnen zijn. Maar dat staat verre van vast. In gebieden waar het nu zomer is woedt de coronacrisis even hard. Donald Trump voorspelde gisteren dat in juli alles weer oké is. Maar experts (in de New York Times verklaren dat voor onzin) Ze denken aan achttien maanden. Of zoveel eerder als er massaal kan worden gevaccineerd.

China laat zien dat het virus zich met extreem zware maatregelen laat beteugelen. Daar heeft de dictatuur een kleine drie maanden voor nodig gehad. Maar in een politiestaat kunnen dingen die hier niet kunnen, dus het zal zeker langer duren.

En het virus kan krachtiger terugkomen. Het kan zijn zoals de Spaanse griep van 1918, waarvan men denkt dat het de dodelijkste in de menselijke geschiedenis is. Die ziekte, die wereldwijd minstens 50 miljoen mensen heeft gedood (het equivalent van 200 miljoen vandaag), kwam in drie golven. De tweede, in de herfst van 1918, was verreweg de dodelijkste.

Echt uitgeraasd is het virus als de meeste van ons besmet zijn geweest. 60 procent zegt Rutte, 70 procent zei Merkel, 80 procent zegt het Britse RIVM. En dat duurt nog wel even.