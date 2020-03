Bericht uit Engeland: “Coronacrisis duurt tot voorjaar 2021”

De corona-epidemie duurt in het Verenigd Koninkrijk tot volgend voorjaar en leidt vermoedelijk tot bijna 8 miljoen ziekenhuisopnames. Dat staat in een geheim document van Public Health England (PHE) dat The Guardian inzag.

“In de komende 12 maanden wordt naar verwachting 80 procent van de bevolking besmet met Covid-19. Tot 15 procent (7,9 miljoen mensen) moet mogelijk in het ziekenhuis worden opgenomen.” Hoe de toch al overbelaste Britse gezondheidszorg dat gaat oplossen, is een raadsel.

“Mensen zullen erg bezorgd zijn als ze horen dat het nog twaalf maanden gaat duren,” zegt geneeskundeprofessor Paul Hunter van de University of East Anglia. “Een jaar is heel goed mogelijk, maar daar is weinig begrip voor.”

Hunter denkt, net als veel andere experts dat de epidemie afneemt in de zomer. “Tegen eind juni daalt het aantal besmettingen, maar het neemt weer toe in november, net als een normale griep. Ik denkt dat het coronavirus er altijd zal blijven, maar minder ernstig wordt als de immuniteit toeneemt,” klinkt het. Een topman bij de Britse nationale gezondheidsdienst NHS zegt dat een infectiegraad van 80 procent kan leiden tot meer dan een half miljoen doden.

Vooralsnog kiest het Verenigd Koninkrijk ervoor om weinig maatregelen te nemen en de bevolking ziek te laten worden om zo immuniteit op te bouwen. Britten van 70 jaar en ouder zouden vier maanden lang in strikte afzondering moeten leven. Deze aanpak krijgt wereldwijd veel kritiek.