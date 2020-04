Bijzonder verontrustend nieuws: Zuid-Korea meldt dat 91 ‘herstelde’ patiënten opnieuw besmet zijn

Uit Zuid Korea komt bijzonder verontrustend nieuws. Mensen die ziek waren en weer zijn opgeknapt zouden mogelijk vatbaar blijven voor het virus of het na korte tijd weer worden.

Jeong Eun-kyeong, directeur van de Korea Centers for Disease Control and Prevention (het Zuid Koreaanse RIVM), vertelt dat het virus mogelijk ‘gereactiveerd’ is in plaats van dat de patiënten opnieuw zijn geïnfecteerd.

Zuid-Koreaanse gezondheidsfunctionarissen zeiden dat het onduidelijk blijft wat er achter de trend zit. Het wordt nader onderzocht.

Het vooruitzicht dat mensen opnieuw met het virus worden besmet, is van groot belang, aangezien veel landen hopen dat besmette bevolkingsgroepen voldoende immuniteit zullen ontwikkelen om een ​​heropleving van de pandemie te voorkomen. Van die veronderstelling hangen de plannen af dat op den duur de wereld weer open kan