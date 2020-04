‘Bij versoepeling lockdown komt er een tweede coronagolf’

Als we nu de teugels laten vieren zijn we razendsnel bij af. Dat stelt professor en intensivist Hans van der Hoeven, verbonden aan het Radboudumc in Nijmegen. Daar leidt hij de intensive care-afdeling en ook coördineert hij de ic’s van zeven andere ziekenhuizen in zijn regio. Hij zegt dat tegen De Telegraaf.

,,Ik heb nooit geloofd in code zwart. Ik had goede hoop op de nu gerealiseerde stabilisatie van het aantal ic-opnames. Het gevaar is echter dat mensen bij zulke positieve geluiden dan al snel gaan denken dat langzaam aan het oude leven weer opgepakt kan worden.” Daarvan kan volgens hem geen sprake zijn. Hij vreest ook voor wat er dan gebeurt met de harde werkers in de ziekenhuizen.

,,In het begin ging iedereen er met vol elan tegenaan. Schouders eronder. Vakantieverloven werden ingetrokken. Het personeel geeft alles, maar is dit vol te houden op deze manier? Het kost zóveel energie, blijft je team die energie behouden? En wat gebeurt er als de overheid de teugels laat vieren? Dan komt er nieuwe golf aan patiënten. Het is de vraag of het personeel – dat nu al moe is – dan wéér een tandje bij kan zetten. Geloof me, er is licht aan het einde van de tunnel. Maar die tunnel is wel heel lang. Daarom moeten we nog een tijdje de strenge maatregelen in stand houden.”