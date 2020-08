Studie: obesitas vergroot kans op overlijden door corona met bijna de helft

Mensen met obesitas hebben 48 procent meer kans om te overlijden aan de gevolgen van Covid-19 dan wie een gezond gewicht heeft. Ook is een vaccin mogelijk minder effectief bij heel zware mensen.

Dat blijkt uit een overzichtsstudie van de universiteit van North Carolina in opdracht van de Wereldbank. De wetenschappers waarschuwen dat de risico’s voor mensen met obesitas groter zijn dan gedacht. Wie een BMI heeft van boven de 30 heeft niet alleen 48 procent meer kans om dood te gaan aan corona, maar ook meer dan dubbel zoveel kans om in het ziekenhuis te belanden en 74 procent meer kans om op de intensive care terecht te komen.

Geschrokken

Onderzoekersleider professor Barry Popkin is geschrokken. “Dat is een heel groot effect. Het is een 50 procent grotere kans. Dat is een angstaanjagend getal. De cijfers zijn veel hoger dan ik ooit had verwacht. Ik ben eerlijk gezegd geschokt,” zegt hij tegen The Guardian.

Mensen met obesitas hebben vaak onderliggende aandoeningen, zoals hart- en vaatziekten en diabetes. Ook het overgewicht zelf kan ervoor zorgen dat het lichaam het zwaarder heeft om infecties te bestrijden. Bovendien werkt een vaccin waarschijnlijk minder goed bij mensen met ernstig overgewicht. “We weten uit tests met het Sars-vaccin en de griepprik dat een coronavaccin bij zware mensen waarschijnlijk minder effect zal hebben,” aldus Popkin.

Obesitas

Er zijn nogal wat mensen met ernstig overgewicht. In de VS heeft 40 procent een BMI van 30 of meer. In Nederland kampt bijna 15 procent van alle volwassenen met obesitas. In totaal heeft 30 procent van de wereldbevolking overgewicht of obesitas dus een BMI van 25 of meer.