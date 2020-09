Nieuwe besmettingen weer boven de 1200

Tot 10.00 uur vanochtend zijn er 1231 nieuwe positieve testen bij het RIVM gemeld. Dat zijn er bijna net zoveel als gisteren, toen het aantal besmettingen met 1270 voor het eerst uitkwam boven de ‘signaalwaarde’ van 7 per 100.000 inwoners. Dat is een van de grenzen die voor het kabinet aanleiding kunnen zijn om in te grijpen. Het aantal ziekenhuisopnames blijft met zes laag. De signaalwaarde hiervoor is 40. Er is daarnaast 1 dode gemeld.

Er lagen gisteren 36 coronapatiënten op de IC, en ook dat is ruim beneden de siganaalwaarde.

Begin april lagen er 1400 coronapatiënten op de IC.

Ziekenhuisopnames en dus ook opnames op de IC stijgen (logischerwijs) later dan het aantal mensen dat ziek is